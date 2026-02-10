ČUDO OD DETETA: Devetogodišnji Poljak oborio svetski rekord u rešavanju Rubikove kocke!

Devetogodišnji Poljak Teodor Zajder postavio je novi svetski rekord u rešavanju Rubikove kocke, savladavši ovu poznatu mozgalicu za samo 2,76 sekundi.

Rekord je postavljen u nedelju na takmičenju u brzom rešavanju kocke (speedcubing) u severnom poljskom lučkom gradu Gdanjsku, prenosi Tvpworld.

Zajder je tako postao prva osoba koja je zvanično rešila standardnu 3x3x3 kocku za manje od tri sekunde, što je priznala Svetska asocijacija za Rubikovu kocku.

Prethodni rekord držao je sedmogodišnji kineski dečak Suanji Geng, koji je prošle godine rešio kocku za 3,05 sekundi.

Iako je tek devetogodišnjak, Zajder se nalazi u samom vrhu svetskog „speedcubinga“, takmičeći se i u zemlji i inostranstvu protiv mnogo starijih konkurenata.

ČUDO OD DETETA

View this post on Instagram A post shared by komitet.net (@komitetnet)

Do sada je osvojio 68 zlatnih medalja, a nedavni rekord nije mu prvi, u novembru 2023. postavio je globalni rekord za 2x2x2 kocku sa vremenom od 0,43 sekunde.

Zajecaronline/Hypetv/Tanjug

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac. Pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti nešto posebno!

Datum: 14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs