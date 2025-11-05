Crveni krst Zaječar sproveo akciju „Bezbednost dece u saobraćaju“

U vremenskom periodu od 14. oktobra do 5. novembra 2025. godine, Crveni krst Zaječar je, u saradnji sa Policijskom upravom u Zaječaru, Odeljenjem saobraćajne policije i Saobraćajnom policijskom ispostavom Zaječar, realizovao akciju pod nazivom „Bezbednost dece u saobraćaju“.

Nakon sprovedenih edukativnih radionica, predstavnici Crvenog krsta sa svojim volonterima dodatno su obogatili program kroz igru i pesmu, koristeći edukativne maskote – „Pažljivkove drugarice Mašu i Ljupku“.

Njihova pojava i neposredan pristup ostavili su snažan utisak na najmlađe učesnike i doprineli boljem usvajanju znanja o bezbednom ponašanju u saobraćaju.

„Bezbednost dece u saobraćaju“

Kampanja je uspešno sprovedena na području svih osnovnih škola na teritoriji Grada Zaječara, kao i u osnovnim školama u seoskim naseljima.

Aktivnostima su bili obuhvaćeni učenici od prvog do četvrtog razreda, a u radionicama je aktivno učestvovalo 1.144 učenika, koji su na zanimljiv i prijemčiv način učili o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju.

Crveni krst Zaječar i Policijska uprava u Zaječaru i u narednom periodu podržavaće sve preventivne aktivnosti sa ciljem očuvanja i unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju.

Zajecaronline/fb/Crveni krst Zaječar/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.