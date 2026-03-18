Crvena zvezda jača tim: Srpski košarkaš iz NBA među crveno-belima

Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio je novo pojačanje, doduše, tek za narednu sezonu.

Ipak, svakako da je ovo ozbiljan potpis crveno-belih jer su doveli Nikolu Đurišića, doskorašnjeg igrača Atlanta Hoksa.

Никола Ђуришић досадашњи играч Атланта Хокса, и повремени репрезентативац Србије, нови је играч Црвене звезде Меридианбет! Никола стиже у Црвену звезду након обављених лекарских прегледа и потписао је уговор до краја такмичарске сезоне 2027-2028. Остатак ове сезоне провешће у… pic.twitter.com/8fKKc3dSBt — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) March 18, 2026

Mladi srpski košarkaš potpisao je ugovor na dve i po godine, ali će do kraja ove sezone nastupati u dresu Mege u kojoj je i pružao najbolje partije u karijeri.

Zajecaronline/Sport.alo.rs/N.B.

