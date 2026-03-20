CRVENA ZVEZDA DONOSI DIVNE VESTI ZA NAVIJAČE: Tiče se utakmice protiv Radničkog

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će ulaz na utakmicu protiv niškog Radničkog biti besplatan za decu do 14 godina.

“Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju “Super Zvezdaš” kartice da će utakmicu protiv ekipe Radničkog moći da prate sa istočne tribine stadiona ‘Rajko Mitić’, a ulaz je specijalno obeležen. Takođe, duelu 28. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina”, stoji u objavi Zvezde.

Zvezda će u subotu od 16 časova ugostiti niški Radnički.

Dodaje se da su “Super Zvezdaš” sezonske kartice za takmičarsku sezonu 2025/26 namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina i da obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na domaćim utakmicama.

“Naš klub nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu ‘Marakane’ na mečevima nacionalnog prvenstva. Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Radničkog”, zaključuje se u objavi.

Na kraju se podsećaju navijači Zvezde da ulaznice za meč protiv Radničkog mogu da kupe i onlajn i na šalterima “Marakane”, po ceni od 400 dinara za severnu tribinu, 500 za istočnu, 700 za zapadnu, a 1.400 za tribinu “Siniša Mihajlović”.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

