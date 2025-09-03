Cene komunalnih usluga u Boru rastu za 20%

Članovi Gradskog veća u Boru saglasili su se da cene komunalnih usluga u proseku budu povećane za 20 procenata.

Ukoliko se saglase i odbornici Skupštine grada Bora na narednoj sednici, nova cena grejanja stanova biće 150 dinara po kvadratu, pijaće vode 99 dinara po kubiku, a otpadne vode blizu 30 dinara.

Većnici su prihvatili i predloge da usluge sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada, kao i pogrebne, poskupe za 20 procenata, dok bi pijačnina bila skuplja za 30 odsto.

Zahtevi nadležnih u javnim preduzećima za poskupljenjem komunalnih usluga pravdaju se operativnim troškovima i povećanjem minimalne cene rada.

Zajecaronline/rtvbor.rs/N.B

