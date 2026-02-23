“BUDŽET GRADA JE PODIGNUT NA 12 MILIJARDI” Specijalista opšte medicine Vesna Radosavljević o velikim promenama u zdravstvu u Boru! (VIDEO)

“BUDŽET GRADA JE PODIGNUT NA 12 MILIJARDI” Specijalista opšte medicine Vesna Radosavljević o velikim promenama u zdravstvu u Boru!

Vesna Radosavljević, specijalista opšte medicine govorila je o velikim promenama u institucijama i zdravstvu u Boru:

“Jako je dobro rađeno, jako je dobro vođena politika, boljitak za sve zdravstvene radnike. Kompjuterski pišete lekove, doznake, kad zakazujete kada imate protokole, radite preventivne preglede. Moram da kažem, zahvaljujući politici, koju je pre svega predsednik države vodio i ministri zajedno sa lokalnom samoupravom, mi smo zaista uspeli da dovođenjem Ziđina ovde, gde je budžet grada Bora podignut na ja mislim, 12 milijardi, a bilo je možda oko dve ili tri milijarde. To je velika razlika.Velika mogućnost je i nama data da i mi to iskoristimo”.

“BUDŽET GRADA JE PODIGNUT NA 12 MILIJARDI”

Zaječaronline/E.B.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova.

KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.