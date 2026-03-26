Brnabić: ”Nema gradova i opština prvog i drugog reda, nama je svaka opština važna”

Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić izjavila je da za tu stranku nema gradova i opština prvog i drugog reda, već da im je svaka opština važna i dodala da će predstojeći izbori u 10 lokalnih samouprava biti zahtevni.

Brnabićeva je tokom gostovanja na jednoj televiziji, odgovorajući na pitanje da prokomentariše predizbornu kampanju pred izbore u 10 lokalnih samouprava, koji će biti održani u nedelju, rekla da je za SNS svaka kampanja zahtevna i da su svaki izbori važni.

“I to je često ono što nama prilično zameraju ovi ljudi iz opozicije kao ‘pa za vas su svi izbori važni, vi ulažete energiju i u izbore za mesnu zajednicu’. Pa da, tako rade ozbiljne i odgovorne stranke. Dakle, Srbija je jedna, jedinstvena, celovita. Krenete od svake mesne zajednice, svaka mesna zajednica je važna. Nema gradova i opština prvog i drugog reda. Nama je svaka opština važna”, istakla je Brnabić.

Ocenila je da predstojeći lokalni izbori neće biti laki, da su zahtevni i teški.

“Mislim da je kampanja bila puna dezinformacija, manipulacija informacijama. Ulazimo večeras u izbornu tišinu. Nadam se da će se poštovati izborna tišina, iako na ovim tajkunsko-blokadarskim medijima već vidim potpuno jasne najave da će oni kršiti izbornu tišinu. Pri tom, postoji ta velika neravnopravnost u smislu da deo organizacija civilnog društva, kao i deo stranih ambasada i tog stranog uticaja svakako u velikoj meri favorizuje blokaderske liste i da je njima praktično dozvoljeno sve i da krše izbornu tišinu i da zastrašuju birače”, navela je Brnabić.

Na pitanje kako bi trebalo da izgleda izborna tišina, Brnabić je odgovorila da tokom izborne tišine aposlutno ne bi trebalo da se govori o izborima i dodala da to ne sme da bude tema.

“Nema priče o izborima, pustite 48 sati da ljudi odmore mozak, da ljudi sednu, razmisle, bez ikakvog uticaja. To je ideja izborne tišine”, rekla je Brnabić.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!