Brisel pozdravio Vučićevu posetu Ukrajini: To je važan signal!

Evropska komisija pozdravila je posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ukrajini, izjavio je danas portparol Evropske komisije Markus Lamert i ocenio da je to “važan signal”.

On je to rekao na konferenciji za novinare na pitanje novinara da li je Vučićeva poseta Ukrajini s obzirom na njegov prethodni odlazak u Moskvu na vojnu paradu signal zaokreta i kako to utiče na pristupne pregovore.

“Cenimo ovu posetu. EU ohrabruje sve zemlje kandidate da budu ujedinjene s nama u našoj politici prema ruskoj agresiji protiv Ukrajine”, poručio je Lamert.

Vučić je prisustvovao četvrtom samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Odesi gde je razgovarao sa predsednikom Ukrajine, nakon čega je rekao da je sa njim razgovarao o važnosti postizanja dugoročnog i održivog mira, poštovanju međunarodnog prava i ulozi diplomatije u prevazilaženju konflikta.

Zelenski se zahvalio u razgovoru sa Vučićem na inicijativi srpskog predsednika da se pomogne u naporima za oporavak i da se preuzme pokroviteljstvo nad obnovom nekoliko ukrajinskih naselja i ocenio da je to “zaista efikasan oblik saradnje”.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

