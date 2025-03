“BRENA, BOBA I SAŠA POPOVIĆ SU LUKASU I MENI PRUŽILI RUKE, PA NAS PREVARILI” Saša Mirković o sastanku koji je održan zbog “Zvezda Granda”

“BRENA, BOBA I SAŠA POPOVIĆ SU LUKASU I MENI PRUŽILI RUKE, PA NAS PREVARILI”

Vlasnik i direktor Hype produkcije i istoimene televizije, Saša Mirković, odgovorio je na pojedine komentare povodom njegovih izjava o Saši Popoviću.

“Vidim da nekima nija jasno zašto sam to sinoć uradio i ne znam šta sam tu pogrešno uradio. Bio bih i licemeran da sam nešto drugo rekao. A ja sam izjavio porodici Saše Popovića saučešće i rekao da će povući tužbe i da mi ništa ne duguju. Ne znam šta je sporno tu. Onima kojima nije jasno mogu da pogledaju videe koje sam ili intervjue dao pre 3, 4 godine i tako dalje…”, započeo je Mirković.

Potom je objasnio šta se dogodilo 2013. godine, kada je održan sastanak Saše Popovića, Lepe Brene, Ace Lukasa, a na kojem je prisustvovao i Mirković.

“BRENA, BOBA I SAŠA POPOVIĆ SU LUKASU I MENI PRUŽILI RUKE, PA NAS PREVARILI”

“Brena, Popović, Boba, Lukas i ja smo se dogovorili 2013. godine da isplate za učešće u Zvezdama Granda. Moj honorar. Lukas im je to alalio. Svi smo pružili ruke, i svo troje su nas prevarili. I Brena i Popović i Boba. Tako da tu nema laži, nema prevare. Ako nekome to nije jasno i ako mu smeta, ja se stvarno izvinjavam. Ali nisam navikao da poklanjam bilo kome svoje. a posebno ono što sam godinama radio i radio. Tako da, evo porodici Saše Popovića još jednom izjavljujem saučešće. I žao mi je što su pretrpeli taj gubitak. Dok je bio bolestan, ja nisam pričao o njemu, nisam ga pomenuo…”, izjavio je Saša putem Tiktoka.

Detaljnije u narednom videu.

Podsetimo, Mirković je putem ove mreže govorio i o tome da Lukasu u Grandu nisu dali nijedan dinar.

A u Hajpu redovno zarađuje, kao što je zarađivao uvek sa mnom redovno. To on odlično zna. A uz to, novac koji mu je pozajmio, Popović mu je naplatio sa kamatom. I uzeo mu je 150.000 evra kamate. A znaju u kakvom se stanju nalazi. Iako im je oprostio tu prvu sezonu. Naravno, taj novac je uredno vraćen pokojnom Popoviću“, ispričao je Mirković.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.