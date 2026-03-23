Boris Novković zahvalio Saši Mirkoviću na prilici da rade zajedno: „Ovo je tek početak jedne lepe saradnje“

Boris Novković se pred pripadnicima sedme sile zahvalio saradniku i dugogodišnjem prijatelju Saši Mirkoviću na podršci i prilici da rade zajedno.

– Znači mi puno što ovako velika produkcija kao što je Hype produkcija, stoji iza mog koncerta u Beogradu. Mogu reći slobodno da sa mojim velikim prijateljem Sašom Mirkovićem sa kojim sam sarađivao tamo neke 2005. godine pa do danas dosta se toga promenilo. A mogu reći da smo i Saša i ja zajedno sazreli, bili smo nestašni. Ja sam priznajem bio bahatiji. Ali eto u jednom periodu nismo sarađivali i nismo se čuli. Međutim, kada ti se neko javi sa kim si radio i imao odlične životne trenutke, zvuči kao da smo se čuli juče, našli smo se u Zagrebu na kafi, ispričali smo se i prisetili raznih trenutaka. Ima onaj čuveni trenutak skrivene kamere koju mi je namestio – prisetio se Boris, pa otkrio.



– Uskoro je stigao i poziv da zajedno napravimo jedan koncert, što je rezultiralo jednu saradnju, ali i početak jedne buduće saradnje!

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!