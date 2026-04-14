Boris Novković zagolicao maštu pred koncert u Sava Centru

Pevač Boris Noković na svom Instagram profilu objavio je snimak na kome se vidi kako na probi zajedno sa bendom vežba za svoj solicistički koncert koji će uskoro imati u Beogradu.

„U susret Sava Centru (23.4.2026)! ​Dok odbrojavamo dane, moj bend i ja se ne izlazimo iz prostorije za probe. Ovo što vidite je samo jedna sekunda u odnosu na ono što nas čeka u Beogradu – a čeka nas preko 2 sata svirke!

​Proći ćemo kroz sve ono najznačajnije što je obeležilo ovih 40 godina – i novog i starog, uz pregršt emocija, ljubavi i iznenađenja.

​Eto, tako to izgleda na probi, u opuštenoj atmosferi sa mojim vrsnim muzičarima i divnim ljudima. Jedva vas čekamo! „, stoji u objavi Novkovića.

View this post on Instagram A post shared by Boris Novkovic (@boris_novkovic)

Čuveni pevać će u Sava Centru održati spektakularan koncert 23. aprila ove godine u organizaciji Hype produkcije. Publika će uživo moći da sluša izvedbu Novkovićevih poznatih hitova poput Tamara, Dok svira radio, U dobru i zlu, Prodala me ti, Ko je kriv…

Zajecaronline/Hypetv

