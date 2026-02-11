Boris Novković slavi 40 godina karijere uz spektakl u organizaciji HYPE produkcije!

Hype produkcija dobila je još jedno veliko poverenje! Pevač i kantautor Boris Novković obeležiće svoj veliki jubilej upravo pod okriljem Hype-a.

Koncert povodom 40 godina karijere biće održan 23. aprila 2026. godine, a očekuje se pravi muzički spektakl, obzirom na to da se jedan od najpoznatijih regionalnih umetnika pridružio listi zvezda koje su Hype izabrale za produkciju svojih najznačajnijih događaja.

Boris Novković slavi 40 godina karijere!

Publiku očekuje emotivno, nostalgično i glamurozno veče, uz najveće hitove iz Novkovićeve bogate karijere.

Na fotografiji koju je podelio Mirković nedavno, nalazi se zajedno sa poznatim pevačem Borisom Novkovićem, uz šta je poručio:

–Stari saradnici ponovo na okupu…..Boris Novković je uvek bio pravi drug i rado se prisetimo zajedničke saradnje i kako smo punili najveće dvorane širom regiona. Možda je vreme da ponovimo tu priču– napisao je Saša Mirković.

Saradnja Borisa Novkovića i Saše Mirkovića donela je brojne hitove i nezaboravne nastupe pred brojnom publikom, te će ponovna saradnja doneti pravi bum na estradi.

