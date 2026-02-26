Boris Novković došao na snimanje „Hype Zvezda“ kao GOSTUJUĆI ČLAN ŽIRIJA: „HARIZMA JE APSOLUTNI PRIORITET, BEZ TOGA PEVANJE OSTAJE SAMO PUKI ZANAT!“

Najspektakularnije muzičko takmičenje na Balkanu, „Hype Zvezde“, postalo je bogatije za još jedno veliko ime regionalne muzičke scene. Boris Novković, miljenik publike i autor bezvremenskih balada uz koje su odrastale generacije, pridružio se žiriju kao gostujući član.

Vidno raspoložen i pun pozitivne energije, Boris je stigao spreman da svoje dugogodišnje iskustvo i znanje podeli sa mladim talentima koji sanjaju o velikoj muzičkoj karijeri.

Naime, od samog dolaska jasno je istakao kriterijume po kojima će ocenjivati takmičare. Iako smatra da je tehnička preciznost u pevanju važna, Boris veruje da pravi pobednik mora imati i nešto više, a to su emocija, autentičnost i sposobnost da dotakne publiku.

– Jako sam sretan što sam ovde i jedva čekam upoznati te mlade ljude. Za mene je presudna kombinacija harizme i glasa, ali harizma je apsolutni prioritet. Bez tog „nečeg“, bez te unutarnje snage koja izlazi na scenu, pevanje ostaje samo puki zanat – rekao je Boris Novković.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

