Bor: Pijana izazvala udes, pa pokušala da pobegne!

Pijana izazvala udes, pa pokušala da pobegne!

Boranka G.A. (34) izazvala je sinoć oko 23 časa saobraćajnu nezgodu u blizini Šarbanovca. Ona je udarila u putnički automobil u kojoj se prevozila tročlana porodica iz Bora sa malim detetom.

Srećom, muž i žena su prošli sa lakšim telesnim povredama, dok je dete prošlo bez posledica.

Pijana izazvala udes!

Kada se zakucala u vozilo, izašla iz svog automobile i pokušala da pobegne. Međutim, ubrzo je uhvaćena i odmah alkotestirana.

Alko-test je pokazao da je imala je 2,5 promila alkohola u organizmu zbog čega je privedena u policiju.

Vožnja sa više od 2 promila alkohola (stanje potpune alkoholisanosti) u organizmu, što se karakteriše kao nasilnička vožnja, za vozača znači prekršajni postupak, zatvor od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu 240 do 360 sati, 15 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 9 meseci. Ukoliko je vozač u stanju potpunog pijanstva prouzrokovao saobraćajnu nesreću, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu od 300 do 360 sati, 17 kaznenih poena i zabranom upravljanja motornim vozilom minimum 10 meseci.

Kako pijani vozači povećavaju rizik u saobraćajnim nezgodama?

Vozači koji upravljaju vozilom u alkoholisanom stanju imaju mnogo veći rizik od učešća u saobraćajnim nezgodama od vozača koji nisu konzumirali alkohol. Ovaj rizik ubrzano raste sa porastom koncentracije alkohola u krvi. Alkohol je jedan od najčešće evidentiranih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povređenim licima.

Istraživanja pokazuju da je u Srbiji kod oko 15% nastradalih vozača (kod skoro svakog sedmog) prisutan alkohol u krvi.

Uporednom analizom dostupnih podataka, dolazi se do zaključka da vozači koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola imaju preko dvadeset puta veći rizik da smrtno stradaju ili zadobiju povrede u poređenju sa treznim vozačima. Najviše saobraćajnih nezgoda u kojima je alkohol prisutan kao uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda, dogodi se vikendom. Naročito u večernjim i noćnim satima.

ZaječarOnline/O.B.