BOR NA NOGAMA ZA VIKEND! Štandovi stižu na dve ključne lokacije – evo tačne satnice!

U Boru će tokom vikenda biti postavljeni štandovi na dve lokacije, prema sledećem rasporedu:

Subota:

Gradska pijaca, Majdanpečka 12, od 10 do 12 časova

Kod Maxija, Moše Pijade 31, od 10 do 12 časova

Nedelja:

Gradska pijaca, Majdanpečka 12, od 9 do 11 časova

Kod Maxija, Moše Pijade 31, Moše Pijade 31, od 10 do 12 časova

Građani će imati priliku da posete štandove u navedenim terminima na obe lokacije u centru grada.

Zajecaronline/Boronline.rs/N.B.

