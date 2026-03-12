Boki 13 u Balensijagi koju nosi i holivudska glumica: Modni trenutak koji je ukrao pažnju na snimanju ”Hype Zvezda”

Kada se Boki 13 pojavio na snimanju „Hype Zvezde“ svi su već znali da će se modni standardi promeniti.

Današnje snimanje nije bilo izuzetak, zapravo – Boki 13 je stigao u Balensijaga majici koju je nedavno na prestižnoj modnoj reviji nosila ni manje ni više nego svetski popularna En Hatavej.

Glumica koja se proslavila u kultnom filmu Đavo nosi Pradu danas je postala zaštitno lice novog modnog talasa, i čini se da đavo više ne nosi Pradu – sada đavo nosi Balensijagu. Pitanje koje se samo po sebi nameće jeste: da li naš Boki ima nešto od tog „đavolskog“ modnog šarma?

Stil se ne kupuje novcem – on se živi

Boki 13 je odavno istakao da je granica dobrog ukusa ono što deli ikone od onih koji samo prate trendove. Dok mnogi na sceni, poput Dare Bubamare (koju Boki često pominje kao primer „neuspelih“ investicija u stil), pokušavaju da plate najbolje stiliste, rezultat često izostaje.

„Teško je biti realan jer uvek morate biti ispred svog vremena. Stvaranje nečega ni iz čega – to je umetnost. Stil je nešto što se novcem ne može kupiti. To je potpuno tačno. Novac može da plati skup komad odeće, ali ne može da kupi stil“, kaže Boki, koji je ovim potezom još jednom potvrdio da prati svetske piste.

Čekamo nastavak „Vraga“: Ana i Boki kao modni dvojac

Dok svet mode sa nestrpljenjem iščekuje nastavak filma koji je zarazio generacije ljubitelja estetike visoke mode, Boki je već odigrao svoju ulogu. En Hatavej diktira trendove iz Holivuda, Boki 13 to radi kod kuće.

Možda naša domaća scena nema Mirandu Pristli, ali definitivno ima Bokija 13, koji svojim transformacijama i besprekornim ukusom svakodnevno pokazuje da moda nije samo odeća – to je stav. Boki možda nije obukao nikoga osim sebe, ali je definitivno postao osoba čije se modne kombinacije pomno prate.

Da li je Boki „đavolji“ dobar u svom stilu? Sudeći po ovome – odgovor je da.

Zajecaronline/Hypetv.rs

