Boki 13 stigao na snimanje ”Hype Zvezda”: Šoumen progovorio o udvaračima Jelene Karleuše, pa otkrio detalje spota sa Anom Nikolić!

Boki 13 stigao je na snimanje Hype Zvezda pa prokomentarisao šou koji je Lepa Lukić pravila u prošloj emisiji kada ga je dobro ispipala.

– Bogami prošli put me Lepa Lukić dobro ispipala. Ima lepe, dugačke ruke, ma ona je najlepša. Jel stigla ona, jel se šminka… – upitao je Boki za svoju dobru drugaricu Lepu Lukić, a onda spomenuo i Karleušu.

– Čuo sam se sa Jecom, ima ona udvarača ko Zvezda navijača, nije to ništa novo. E sad da li ona ima više udvarača ili ja, pa mrtva trka – otkriva Boki, pa kaže da se video i sa Anom Nikolić.

– Sinoć sam sve vreme pričao sa Anom, bukvalno od kad sam krenuo iz Skoplja, pa do Beograda smo razgovarali telefonom. Svašta sam čuo, svašta smo pričali, a najvažnije je da smo negde pred kraj sa duetom i da ulazimo u studio. A tek da vidite kakav spot spremamo, to će biti stvarno nešto baš dobro. Ideja je da ceo vizuelni identitet bude nešto što pripada našim senzibilitetima. Idemo na jednu specifičnu destinaciju, u specifičan prostor, biće to nešto što će da zazove veliku pažnju. Biće to jedan pop malo drugačiji od svega.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

