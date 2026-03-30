Boki 13 otkriva detalje priprema za spektakl u Areni: „Lepa Lukić i ja ćemo otpevati pesmu Deca noći, a slika Divne Karleuše će biti iza nas na ekranu“

Boki 13 pojavio se na snimanju „Hype Zvezda“, pa je otkrio šta misli o mladom Jakovu Jozinoviću.

„Jakov Jozinović mi je nekako sladunjav, a to me nervira„, rekao je Boki, pa spomenuo svoj veliki koncert koji priprema za 12. decembar 2026. godine u Areni.

„Neću biti gost na koncertu Lepe Lukić, možda će ona kod mene na koncertu gostovati pa ćemo pevati pesmu „Deca noći“. Divnu Karleušu ne može niko da zameni, ona će biti u pozadini na ekranu. A što se tiče spota sa Anom Nikolić moram da kažem da će to bitibaš brutalno, jer imamo super ideju.“

Boki je spomenuo da svoju liniju održava isključivo treningom.

„Treniram ponekad kardio, zato imam mišiće na nogama.“

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

