BMW opozvao svoje modele prodate u Srbiji zbog rizika od požara!

Putnička vozila robne marke BMW – modeli X3 i serija 5 prodati u Srbiji između 2021. i 2024. opozvani su zbog rizika od požara, objavljeno je danas na sajtu srpskog Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

”Na obuhvaćenim vozilima kontakt na pozitivnom polu starter-motor-generatora (48V) može dovesti do prekida rada sklopa, čime se onemogućava punjenje i startovanje vozila. U slučaju pregrevanja komponenete, u ekstremnim situacijama, može doći i do požara”, navedeno je u saopštenju.

BMW opozvao svoje modele

U pitanju su vozila proizvedena u periodu od 07.07.2021. do 14.02.2024. godine.

Zemlja porekla je Nemačka.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…