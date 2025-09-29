Bezbednost Društvo Izdvajamo Vesti

BMW opozvao svoje modele prodate u Srbiji zbog rizika od požara!

29.09.2025.
foto: Pixabay

Putnička vozila robne marke BMW – modeli X3 i serija 5 prodati u Srbiji između 2021. i 2024. opozvani su zbog rizika od požara, objavljeno je danas na sajtu srpskog Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

”Na obuhvaćenim vozilima kontakt na pozitivnom polu starter-motor-generatora (48V) može dovesti do prekida rada sklopa, čime se onemogućava punjenje i startovanje vozila. U slučaju pregrevanja komponenete, u ekstremnim situacijama, može doći i do požara”, navedeno je u saopštenju.

U pitanju su vozila proizvedena u periodu od 07.07.2021. do 14.02.2024. godine.

Zemlja porekla je Nemačka.

