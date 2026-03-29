BLOKADERI SPREMAJU NASILJE POSLE OBJAVLJIVANJA REZULTATA IZBORA! Najavili okupljanje u Kuli i u Aranđelovcu – ovo su im mete

Aranđelovački blokaderi najavili su da će večeras u 20 časova organizovati skup ispred zgrade te Opštine kako bi, kako su naveli „odbranili izbornu volju građana“.

Oni su takvo okupljanje najavili na Instagram nalogu poručujući da im je to „zajednička obaveza“.

Takođe, prema saznanjima, blokaderi se okupljaju i ispred opštine Kula, sa istim ciljem, a u ovom trenutku oko 50 blokadera je krenulo ka zgradi opštine.

Podsećamo, današnje lokalne izbore u 10 mesta u Srbiji obeležilo je nasilje blokadera:

U Smedervskoj Palanci su fizički nasrnuli na SNS aktivistu Vukašina Đokovića.

U Kuli su maskirani pokušali da upadnu ženi u kuću, a okupljali su se i ispred prostorija SNS.

Aranđelovački blokaderi najavili su da će večeras u 20 časova organizovati skup ispred zgrade te Opštine kako bi, kako su naveli „odbranili izbornu volju građana“.

