Blokaderi guraju osobe sa invaliditetom pred policiju! Haos na protestu, čovek u kolicima u prvom redu

Na snimku sa lica mesta vidi se naguravanje sa policijom u pancirima, dok se osoba u invalidskim kolicima nalazi tik uz prvi red sukoba

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa jednog od protesta na kojem se vidi žestok napad blokadera na policiju!

Blokaderi guraju osobe sa invaliditetom pred policiju! Haos na protestu, čovek u kolicima u prvom redu

Na video-zapisu, koji se deli internetom, vidi se kako dolazi do guranja i tenzija između okupljenih i pripadnika policije.

VIDEO POGLEDAJTE OVDE

U jednom trenutku, masa se pomera ka policijskom kordonu, dok se osoba u kolicima nalazi na samoj liniji razdvajanja.

Evidentno je da blokaderi više ne znaju šta će sa sobom, gube kompas, gube podršku, ali zato frustracija raste, pa su tako spremni i da čoveka u kolicima bez imalo srama guraju u prve redove.

Razapeli su lutku sa likom predsednika države

Juče su blokaderi otišli korak dalje u demonstriranju otvorene mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Na skupu koji su organizovali u Nišu, priredili su prizor koji prevazilazi granice političkog protesta i ulazi u zonu opasne i neprimerene simbolike – razapeli su lutku sa likom predsednika države.

Fotografije sa skupa jasno pokazuju da je lutka sa Vučićevim likom postavljena na krst, uz natpis “novomučenik”.

Ovaj čin nije tek puka provokacija, niti bezazleni performans, već korišćenje simbolike razapinjanja predstavlja brutalnu poruku linča i dehumanizacije, koja ne doprinosi političkom dijalogu, već podstiče atmosferu netrpeljivosti i mržnje.

Zajecaronline/M.K.