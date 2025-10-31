Blagojević: Traume i neuspeh protiv Mačve ne smemo da prenosimo u Superligu

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas pred utakmicu 14. kola Superlige Srbije da njegova ekipa mora da prebrodi eliminaciju iz Kupa Srbije od Mačve i dodao da “crno-beli” moraju da nastave sa dobrim igrama u prvenstvu.

Blagojević: Traume i neuspeh protiv Mačve ne smemo da prenosimo u Superligu

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra od 18 časova Čukaričkom na Banovom brdu. “Crno-beli” su pre tri dana eliminisani od prvoligaša Mačve u šesnaestini finala Kupa Srbije.

“Odradili smo analizu utakmice protiv Mačve u Kupu Srbije i bavili smo se psihološkim aspektom, onim što je bilo pre, za vreme i posle meča. Sve to utiče na dešavanja u svlačionici, a naš zadatak je da sve to što manje utiče na pripremu utakmice protiv Čukaričkog. Naš zadatak je da te traume koje smo doživeli posle neuspeha protiv Mačve ne prenosimo u Superligu”, rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.