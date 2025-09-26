Blagojević: „Mi smo jedina ekipa koja će putovati “ – reakcija na promenu lokacije utakmice protiv OFK Beograda

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da je tim OFK Beograda dobro selektiran i dodao da bi voleo da ne bude tenzija van terena.

Partizan će u subotu od 18.30 časova u Zaječaru gostovati OFK Beogradu u meču 10. kola Superlige.

OFK Beograd je iznenada premestio domaćinstvo iz Stare Pazove u Zaječar, samo za utakmicu protiv Partizana.

“To je stvar na koju ne mogu da utičem. Zasmetalo nam je što se promena desila baš na dan derbija. Mi smo jedina ekipa koja će putovati tamo, a kad bolje razmislite, sama činjenica da OFK Beograd igra kao domaćin u Zaječaru govori dovoljno”, rekao je Blagojević na početku današnje konferencije za medije.

Trener “crno-belih” je naglasio da njegov tim čeka dug i težak put do Zaječara, ali i da u Partizanu postoji veliki motiv da se sa utakmice vrate u pozitivnom raspoloženju.

“Oni koji su u fudbalu znaju koliko je teško vraćati se sa dugog puta posle lošeg rezultata. Na nama je da damo sve od sebe da se to ne desi. Motiva nam ne nedostaje, ne samo zbog iznenadno nametnutog puta, već i zbog toga što smo analizom ‘večitog derbija’ zaključili da smo bili ravnopravni Zvezdi, a u mnogim parametrima i bolji. Tužni smo zbog rezultata, ali nismo uzdrmani i imamo osećaj da možemo da se nosimo sa svim rivalima u ligi”, naveo je trener Partizana.

Blagojević je ukazao na kvalitet ekipe “romantičara”

“Tim OFK Beograda je zaista dobro selektiran, sa velikim individualnim kvalitetom i dosta igrača koji su prošli kroz Crvenu zvezdu. To je ekipa koja je već pokazala snagu, dobili su TSC, Čukarički i Železničar. Siguran sam da nas čeka neizvesna utakmica, sa dosta naboja. OFK Beograd ima osam stranaca više od Partizana i to već dovoljno govori o kvalitetu. Ipak, voleo bih da ne bude tenzije van terena, već da dominira sportski ambijent. Njima ne manjka motiva, a nama posebno znači podrška naših navijača i pozitivan komentar uprkos porazu u derbiju. To znači našim mladim momcima. Grobari su privrženi i žele da pomognu ekipi”, zaključio je Blagojević.

