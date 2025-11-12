BIVŠE ŽENE JEDNA UZ DRUGU NA OPELU! Marija i Danijel bez reči lice kriju tamnim naočarima!

Muzičara Rajka Šerifovića na večni počinak došla je da isprati i Lidija Pavlović, bivša žena, sa kojom je dobio sina, pevača, Danijela Pavlovića.

Lidija je na sahranu Rajka Šerifovića, došla u pratnji sina i Verice Šerifović, takođe bivše supruge bubnjara.

BIVŠE ŽENE JEDNA UZ DRUGU NA OPELU!

Jasna Pavlović retko se pojavljuje u javnosti. Po profesiji je frizerka, a dugo se spekulisalo o odnosu Danijela i pevačice Marije Šerifović. Ipak, njih troje su potvrdili da su nakon turbulentnog perioda uspeli da izglade odnose.

Rajko Šerifović preminuo je pre dva dana u bolnici u Kragujevcu u 77. godini nakon kraće bolesti.

Zajecaronline/Hypetv/N.B.

