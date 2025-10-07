Aca Lukas o smrti Halida Bešlića

Vest o smrti legendarnog pevača Halida Bešlića, koji je izgubio bitku sa teškom bolešću, duboko je potresla ceo region. Njegov odlazak ostavio je prazninu ne samo među mnogobrojnom publikom, nego i među brojnim kolegama sa estrade.

Ove tužne vesti je prokomentarisao i pevač Aca Lukas, koji se oglasio za Hype TV.

“Bio je najveći boem naše muzike. Bosanski Toma Zdravković, mnogo sam ga voleo. Mnogo sam voleo sam njegove pesme, pevao sam njegove pesme. Učio sam muziku na njemu i tako dalje. Imam milion njegovih pesama koje su mi omiljene, a ja volim od onih starih ‘Zlatne strune’ i ‘Zanesen tom ljepotom’. A od ovih novijih naravno ‘Romanija“ i „Ja bez tebe ne mogu da živim“”, rekao je Aca Lukas.

Podsetimo, Halid Bešlić će ostati upamćen kao jedan od najpopularnijih pevača na prostoru bivše Jugoslavije. A iza sebe je ostavio veliki broj hitova, koncerata, neutešnu porodicu, suprugu Sejdu, sina Dina, unuke i mnogobrojnu publiku.

Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca. Živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoje poslednje dane.

Muzički talenat nasledio je od familije sa majčine strane. Da će mu pevanje biti životni poziv odlučio je nakon odsluženja vojnog roka. Pevao je prvo u kafanama kod Sokoca, a nakon toga po sarajevskim restoranima i kafanama. Prvu singl ploču izdao je 1979. godine. Na njoj su bile pesme „Grešnica“ i „Ne budi mi nadu“. Numere „Sijedi starac“ i „Zašto je moralo tako da bude“, koje je snimio dve godine kasnije donele su mu veću popularnost, piše biografija.org.

O HALIDU

Umro je u 72. godine od posledica jako teškog zdravstvenog stanja. Umro je u Kliničkom centru u Sarajevu, a njegova žena Sejda je takođe bila u bolnici zbog kancera. Ipak, kako je pevač Osman Hadžić rekao, Sejda je izašla iz bolnice.

Halid Bešlić karijeru je započeo sedamdesetih godina, a mlađe generacije upoznale su ga početkom dvehiljaditih godina kada je objavio album „Prvi poljubac“. Naslovna pesma je za vrlo kratko vreme postala veoma popularna, a zavoleli su je ljudi širom sveta. Četiri godine kasnije u prodaji se pojavio Halidov 17. album. Na kome su bile numere „Čardak“, „Miljacka“ i „Dvadesete“. Iako su one donele jedan novi pop prizvuk njegovim pesmama, za vrlo kratko vreme postale su veliki hitovi. Sa Nedžadom Imamovićem, Harisom Džinovićem, Željkom Bebekom, Kemalom Montenom, Šabanom Burhanom, Donom Ares i drugima snimio je 14 pesama koje su objavljene na CD-u „Halid Bešlić i prijatelji“ iz 2010. godine.

Zajecaronline.com V.M.