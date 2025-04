BILJANI JE POTREBNA POMOĆ DOBRIH LJUDI! Jedinu nadu u ozdravljenje ima u TRANSPLANTACIJI BUBREGA: Evo kako možete da joj pomognete

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Biljanu Pribić (1988).

Biljani je specijalističkim pregledom ustanovljena dijagnoza hronične bubrežne insuficijencije (Dg. N18.5 Morbus renalis chronicus, gradus V) nakon čega je započet program hemodijalize 3 puta nedeljno po 4 sata. Trenutno se dijalizira preko AVF koja je kreirana u junu 2024. godine. Započeto je planirano ispitivanje u sklopu pripreme za donorsku transplantaciju bubrega.

Jedinu nadu u ozdravljenje Biljana ima u transplantaciji bubrega na klinici u inostranstvu ali s obzirom da ovaj vid lečenja zahteva značajna finansijska sredstva obraća se svim ljudima dobre volje da pomognu svojim donacijama kako bi transplantacija bila obavljena u najkraćem roku.

Sredstva su potrebna za transplantaciju bubrega, specijalističke preglede, laboratorijske analize, kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Za Biljanu! Budimo humani!

Pomozimo Biljani!

POŠALJITE 1795 NA 3030!

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

Zajecaronline / N.Š.