”Bićemo pripremljeniji za sledeću zimu”: Vučić nakon obilaska rekonstruisanog Nacionalnog dispečerskog centra EMS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će delovi zapadne Srbije, koji su početkom godine imali problem sa nestašicom struje zbog snežnog nevremena, biti pripremljeniji za sledeću zimu i naveo da je u tim krajevima potrebno uložiti oko 50 miliona evra u elektromrežu.

”Tražio sam danas da se garantuje da sledeće godine ceo dragačevsko-čačanski kraj i valjevski kraj, a ne mislim samo na grad Valjevo i okolinu, već i na Osečinu, Pecku, Azbukovicu, čitavu Ljuboviju, Krupanj, Loznicu i za Ivanjicu, koja nam je rak rana… Potrebno da se urade dalekovodna polja, ali to košta, moraju iz EDS-a da urade i posebnu revitalizaciju trafostanica. Sigurni smo da će sledeću zimu svakako pripremljenije dočekati. Ne znači da neće negde da nestane struje, ali će biti mnogo bolja priprema nego što je bila ove godine. I za to ćemo novac pronaći”, rekao je Vučić novinarima nakon obilaska rekonstruisanog Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije (EMS) u Beogradu i sastanka sa rukovodstvom EMS-a.

On je naveo da je za mrežu Elektrodistribucije Srbije u narednih pet ili šest godina potrebno 1,4 milijarde evra.

”To je samo mreža, bez trafostanica, za EMS je potrebno još 400 miliona evra da bismo bili na centralno-balkanskom koridoru, na interkonektivnom koridoru sa Mađarskom, Rumunijom i za beogradsku mrežu zbog Ekspa i zbog svega drugog”, rekao je Vučić.

Istakao je da malo ko u regionu ima Nacionalni dispečerski centar kakav ima Srbija i naveo da je u dijagnostičko-analitičkom centru osam dronova i 18 pilota-operatera, a da se kupuje još 10 dronova da bi, kako je rekao, moglo da se, posebno na nepristupačnom terenu, ustanovi da li je došlo do rušenja dalekovodnih stubova.

Vučić je rekao da je ovo vek električne energije i energije uopšte i da su nam potrebna ogromna ulaganja u narednom periodu, a da će o tome govoriti 7. ili 8. marta na predstavljaju plana Srbija 2030- 2035.

”Postigli smo neke rezultate, ali moraju stvari da budu neuporedivo bolje. Biće potrebno još novca i to je bez ulaganja u ono što je za ljude najvažnije, a to je kako da povećamo kapacitete i mogućnosti za proizvodnju struje kako bi nam privreda rasla i kako bismo mogli da učestvujemo u trci u okviru veštačke inteligencije, električnih vozila i dalje reindustrijalizacije Srbije”, rekao je Vučić.

Vučić je naveo da Elektrodistribucija Srbije ima 168.000 kilometara mreže i to nadzemno 120.000 kilomatara, dok je oko 60.000 kilometara edlektrodistributivnog sistema pod šumama i da je zemlja nedovoljno urbanizovana jer je veliki deo mreže pod šumom.

“U Elektromrežama Srbije to su dalekovodi pod šumama, prenosni sistem je preko 10.000 kilometara u dalekovodima samo. Kad nekad padne dalekovod, niko struje nema”, naveo je Vučić.

Ukazao je da iz tih razloga Srbija mora da vodi računa i gradi interkonekcije i prema Bugarskoj i prema Mađarskoj i prema Rumuniji.

Istakao je da su ogromne pare uložene u Elektromrežu Srbije.

“Ovo su nam novi sistemi, ovo su nove stvari koje vidite ovde. Ogromne smo pare ovde uložili. EMS je 2025. uložio 135 miliona evra, prosečno se ulaže 40 miliona evra u investicije”, rekao je predsednik Vučić.

Istakao je i da cena nafte, naftnih derivata i gasa, utiču na cenu električne energije koja kako je rekao, opet ode u nebo.

“A mi na evropskom tržištu. Da ne pričamo o problemima koje imamo sa usisavanjem u mrežu obnovljivih izvora energije gde se svi kače i tako dalje, a na kraju struja završi u Belgiji, Estoniji i Ukrajini” rekao je Vučić.

Kako je naveo, Srbija ne možem da obnovi transformatore, kojih treba da kupi ukupno 202, zato što pripadamo zajedničkoj nabavci EU.

“EU je rekla prva je Ukrajina, drugo su oni, a mi spadamo u treću grupu. I sad mi ostaje da molim predsednika Sija (Đinpinga) kad odem u Kinu, da oni naprave ovde fabriku transformatora od manje naponske snage do 400 kilovolti da bismo mi mogli da obnovimo i svoju mrežu. E, samo da vam kažem kakvih sve problema ima”, rekao je Vučić naglašavajući da je energetika poseban problem i da će posebno vreme tome posvetiti.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

