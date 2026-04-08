Biblioteka „Svetozar Marković“ udruženju „Društvo Roma” donirala knjige

Danas je u Zaječaru, simbolično na Svetski dan Roma, Biblioteka „Svetozar Marković“ donirala polovne, očuvane knjige koje su građani prikupili povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga, koji se obeležava 14. februara.

-Ukupno smo sakupili oko pet stotina naslova, knjiga za decu i odrasle. Donacija je namenjena udruženju „Društvo Roma” iz Zaječara. Ovo je šesti put da biblioteka obeležava dan darivanja knjiga, iz godine u godinu beleži dobru saradnju sa udruženjima i institucijama u gradu. Zahvaljujemo svima koji su donirali knjige, posebno PU „Đulići”. Biblioteka se pridružila darivanju, novim aktuelnim izdanjima- navodi se u fejsbuk objavi Matične biblioteke ”Svetozar Marković”.

Zajecaronline.com/N.B.

