Besplatni skrining dojke u Boru!

Od nedelje 5. oktobra, sa početkom u 13 časova, na platou Doma zdravlja će biti postavljen najsavremeniji 3D mamograf, doniran od strane princeze Katarine.

Uređajem će se sprovoditi besplatni pregledi dojke, koji imaju za cilj rano otkrivanje raka dojke kod žena koje nemaju nikakve simptome ili tegobe.

Pozivaju se sve žene starosti od 45 do 73 godine, koje do sada nisu imale nikakve tegobe, da se prijave za pregled.

Pregledi će se sprovoditi svakog dana od 9 do 18 sati.

Prijave su obavezne, a sve zainteresovane žene mogu to učiniti putem telefona 066/870-8031.

Na pregled je neophodno poneti zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje „Batut“, na teritoriji grada Bora oko 8 hiljada žena ulazi u ciljnu grupu za skrining.

Iz Doma zdravlja apeluju na sve žene da iskoriste ovu priliku jer je skrining jedini način da se na vreme otkriju promene koje nisu vidljive golim okom i samim tim značajno povećavaju šanse za uspešno lečenje.

Zajecaronline/fb/Grad Bor/ N.B.

