Besplatni preventivni pregledi u Domu zdravlja Bor u nedelju, 22. marta

U nedelju, 22. marta 2026. godine, u periodu od 8 do 16 časova, u Domu zdravlja Bor biće organizovani preventivni zdravstveni pregledi za sve zainteresovane građane.

Tokom ovog dana građani će moći da obave merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, EKG pregled, kao i ultrazvuk abdomena. Pregledi se organizuju sa ciljem ranog otkrivanja i efikasne prevencije zdravstvenih problema.

Iz Doma zdravlja Bor pozivaju građane da iskoriste ovu važnu priliku i brinu o svom zdravlju na vreme.

Zajecaronline/boronline/J.V.

