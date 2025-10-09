BEŠLIĆ JE PRED ODLAZAK DOBIO NEŠTO ŠTO SE NE MOŽE NOVCEM KUPITI! Komšinica je došla i…

BEŠLIĆ JE PRED ODLAZAK DOBIO NEŠTO ŠTO SE NE MOŽE NOVCEM KUPITI!

Iako je tokom života zaradio milione zahvaljujući svom glasu, Halidu Bešliću novac nikada nije bio prioritet.

Kralj sevdaha otišao je na poslednje putovanje, a njegovo stvaralaštvo ostaće u uhu i srcima publike širom regiona.

Mnogo se obradovao kada ga je pred smrt posetila komšinica koja mu je donela – krušku.

“Naravno da smo otišli da ga vidimo, ali nismo znali da je to, nažalost, poslednji put. Uspeli smo da mu odnesemo njegovu krušku, to je nešto što mu je mnogo značilo u tom trenutku. Kao da je celi svet ugledao na dlanu”, izjavila je Halidova komšinica i nastavila da opisuje njihov susret.

“Voleo je i beli luk iz njegovih Vrapaca, o njemu je uvek pričao. Uspeli smo da ga obradujemo i to je nažalost bilo poslednje. Čovek kao on se neće roditi više. Ljudi su ga voleli i cenili zato što je bio prost i narodan čovek. Nikad loš komentar nije dao”, rekla je izvesna Danijela u bosanskom podkastu.

Podsetimo, Bešlić će biti sahranjen u ponedeljak 13. oktobra. Grobno mesto nalazi se pored večne kuće kolege i takođe velikog umetnika, Kemala Montena.

Komemoracija će biti održana u 11 časova u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a u 12 časova će biti klanjanje namaza ispred Begove džamije.

Nakon podnevne molitve, u 13:30 časova u haremu Gazi Husrev-begove džamije, poslednji ispraćaj održaće se na gradskom groblju Bara u 15 časova.

