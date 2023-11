Autobusi iz cele Timočke krajine, gužva na ulazu, Vučić izbegao obraćanje – otvoren stadion „Kraljevica!

U Zaječaru je danas otvoren novi stadion „Kraljevica“, a otvaranju je prisustvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ali i predstavnicima dve „SNS struje“ iz Zaječara, gradonačelnikom Boškom Ničićem i doskorašnjim narodnim poslanikom Nenadom Ristovićem.

Na prostoru vašarišta pre same ceremonije otvaranja mogli smo uočiti veliki broj autobusa iz cele Timočke krajine, kojim su dovoženi mladi fudbaleri, zajedno sa njihovim roditeljima, koji su popunili jednu tribinu na stadionu.

Pored fudbalera, na samom terenu bila su deca obučena u narodne nošnje, članovi kulturno umetničkih društava, kojoj su već oko 10:30 iz unutrašnjosti stadiona donošene jakne, jer su zbog hladnog vremena počeli da se smrzavaju!

Podsećamo da je u petak gradonačelnik Boško Ničić u saopštenju povodom protesta srednjoškolaca ispred Gradske uprave zbog hladnih učionica poručio da je to bila klasična zloupotreba dece, koju su „opozicionari izveli da se po kiši i mrazu smrzavaju i bore za njihove neostvarene ambicije“.

I dok su okupljeni strpljivo, na temperaturi od svega 5-6 stepeni, čekali obraćanje predsednika i svečano otvaranje, on je u društvu visokih državnih funkcionera, novinara, predsednika UEFA i predstavnika FSS obilazio suprotnu tribinu, unutrašnjost stadiona i govorio o dostignućima vladajuće partije.

„Urađene su dve škole, moraćemo i srednjoškolski centar, ali to sve mnogo košta. Stiže vam i digitalni mamograf u novembru ili decembru što mislim da je važno, za sve žene i one koji žive u Zaječaru. Za to je potrebno najmanje 40 miliona. Dajemo sve od sebe“, kazao je Vučić.

On je dodao da je istočna Srbija dragulj naše zemlje.

„Ulaganja rastu brzinoim munje. Budžeti zemalja u okruženju su dva puta manji nego što mi sada imamo na računu“, rekao je Vučić.

Na pitanja novinara kada će pojedine ulice u gradu biti rekonstruisane, jer to nije urađeno još od 1964. godine, predsednik je odgovorio u svom maniru, rekavši da će pozvati Sinišu Malog i sa njim rešiti taj problem.

On je sa gradonačelnikom Ničićem prokomentarisao i Park imperatora koji je planiran da bude urađen u blizini stadiona, kao i hotel, rekavši da je to podjednako bitno i rekao novinarima ne smeju da nipodaštavaju takve stvari i gledaju samo svoje potrebe.

Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin rekao je da bi voleo da se što više reprezentacija iz regiona nađe na EP u Nemačkoj.

„Baš mi je drago kad vidim ovakvu infrastrukturu i što sam u ovom delu Srbije koji nikada ranije nisam posetio. Nisam mnogo toga video, osim iz aviona i automobila, ali mi je baš drago da smo došli. Drago mi je da i ovi delovi Srbije dobijaju pravu infrastrukturu“, rekao je Čeferin.

„Drago mi je što su tri reprezentacije iz regiona blizu plasmana na Evropsko prvenstvo, Srbija, Hrvatska i Slovenija. Voleo bih da se plasiraju i Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija, ali oni nemaju šansu. Svakako bih voleo da se što više selekcija iz regiona plasira na Evropsko prvenstvo“, poručio je Čeferin.

Nakon obilaska stadiona, okupljeni su na čelu sa predsednikom izašli na sam teren, gde je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić dodelio fudbalske lopte sa potpisima reprezentativaca specijalnim gostima predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, predsedniku UEFA Aleksandru Čeferinu, predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću.

Nakon puna dva sata čekanja (tribina je već oko 10 sati bila gotovo popunjena), došao je red na glavni događaj, obraćanje i svečano otvaranje stadiona „Kraljevica“.

Međutim, od toga ništa! Od svih gostiju niko nije ni prišao blizu mikrofona, obratio se samo predsednik FSS Dragan Džajić, koji je obećao da će A selekcija igrati utakmice na novoizgrađenom stadionu.

„Državni tim će svakako igrati ovde bez obzira na rezultate klubova iz Zaječara i ja vam obećavam da će i državna reprezentacija igrati neku utakmicu na ovom stadionu“, rekao je Džajić i proglasio stadion otvorenim.

Nakon njegovog kratkog obraćanja, svi su očekivali govor predsednika, ali ni od toga nije bilo ništa!

Ovakav epilog među masom je izazvao čuđenje, ali i poprilično razočaranje, što se moglo čuti od pojedinaca na izlasku sa stadiona.

„Mrznemo se i čekamo, a on ni dve rečenice da kaže, sramota“, jedan je od komentara koji opisuje osećanje Zaječaraca koji su došli na otvaranje.

„Zbog čega su decu ovde dovodili da sede dva sata po ovakvom vremenu, stvarno mi nije jasno“, još jedan je od komentara.

Pored toga što predsednik nije uzeo za shodno da se obrati, nismo dobili odgovor ni ko će sada koristiti novi stadion, da li će to biti loklni FK Timok 1919, koji ruku na srce trenutno igra tek u četvrtom rangu takmičenja (koji je u Srbiji amaterski) i da li stadion uopšte ima upotrebnu dozvolu!

Takođe, na pitanje novinara da li će u ovom delu Srbije biti novih investitora, osim onih koji ulažu u rudarenje, predsednik je rekao da se na tome radi.

Na kraju, ništa od pompeznog otvaranja stadiona, kao što su mnogi očekivali, ništa od punog stadiona, nekog revijalnog meča, a ništa ni od odgovora na ključna pitanja.

Pitanje posle svega ostaje isto, kao što je bilo i pre same izgradnje. Šta ćemo sa objektom koji je koštao oko 3,3 milijarde dinara (oko 27 miliona evra), kada nam najuspešniji klub igra u Zoni? Dok nam u isto vreme srednjoškolci idu u školu u kojoj nema grejanja (koje je jedno od najskupljih u zemlji), nivo zagađenja vazuha je među najvećima u zemlji, polovina građana jedva „krpi kraj sa krajem“, Gamzigradska banja se raspada, kao i Toplana, „Vodovod“ grca u dugovima, u Zdravstvenom centru se radi pomoću „štapa i kanapa“.

Ali bar sada imamo novi stadion…