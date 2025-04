Arktički vazduh OKOVAO SRBIJU!

Veoma hladan vazduh sa Arktika koji je stigao za vikend zadržaće se u Srbiji ove nedelje, i neobično niske temperature za ovo doba godine u višim predelima pašće malo ispod -10 stepeni u jutarnjim časovima. Dok će stabilizacija u atmosferi uticati da postepeno sa zimskih pređemo na prolećne, ali i letnje temperature. U Zaječaru jutro hladno, 1 stepen iznad nule, maksimalna dnevna oko 14 stepeni.

Danas će očekuje i mraz, ponegde će biti padavina, kiše u nižim i snega u višim krajevima Srbije. Hladno vreme sa povremenim padavinama zadržaće se u Srbiji do oko polovine aprila. Podseća da su prosečne temperature za ovaj mesec, minimalne, od 6 do 11 stepeni, maksimalne od 15 do 21 stepeni. Imaćemo prelazak iz zime u leto i nagli porast temperatura koji sledi biće pravi temperaturni rolerkoster. Meteorolozi poručuju da se za praznike, Uskrs i Prvi maj, očekuje znatno toplije vreme.

Arktički vazduh OKOVAO SRBIJU!

Napominje da će nove vremenske prilike uticati na zdravlje ljudi zbog naglog prelaska iz veoma hladnog u neobično toplo vreme i da posebnu pažnju treba da obrate hronični bolesnici. Njegova preporuka je da posebno osetljive kategorije ljudi prate vremensku prognozu i redovno uzimaju prepisanu terapiju da im se ne bi pogoršalo zdravstveno stanje. Takođe, ove nedelje mraz od -5 do 0 stepeni može da bude štetan po voćnjake i poljoprivredne kulture. Zbog čega je važno da voćari i poljoprivrednici primene mere zaštite.

ZajecarOnline/Hypetv/J.V.