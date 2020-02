„Aptiv“ manija u Zaječaru: Počelo prijavljivanje za rad u novoj fabrici

Na stotine Zaječara koji su u potrazi za poslom došlo je ovog prepodneva u Gradsku upravu Zaječar kako bi predalo svoje radne biografije i bliže se informisalo o kompaniji „Aptiv“, načinu zaposlenja i uslovima rada. Zbog ograničenog broja mesta pojedini građani nisu mogli da prisustvuju prvom terminu razgovora, pa su prilikom ulaska u Gradsku upravu zamoljeni da dođu par sati kasnije.

U 11 sati u Velikoj sali Skupštine grada danas je organizovan dan „Otvorenih vrata“ kompanije „Aptiv“. Na stotine Zaječaraca u potrazi za poslom prisustvovalo je prvom razgovoru sa predstavnici ove irske kompanije, predalo je svoje radne biografije i upoznalo se sa uslovima rada.

Sve oni koji sa sobom nisu poneli CV na licu mesta mogli su da popune prijavu sa neophodnim ličnim podacima u kojoj je bilo neophodno navesti obrazovanje, stepen stručne spreme, radno iskustvo i dodatna znanja i veštine poput poznavanja jezika, završenih kurseva i rada na računaru.

Nikola Stokić, HR menadžer kompanije „Aptiv“ istakao je da za dobijanje posla u novoj fabrici u Zaječaru nije potrebno radno iskustvo, jer će za sve one koji budu odabrani biti organizovana višednevna obuka.

„Obuka onih koji prođu individualne razgovore trajaće šest dana i biće organizovana u Zaječaru. Ona će obuhvatati teorijski, plus praktični deo. U startu bi u Zaječaru trebalo da bude zaposleno oko 500 ljudi“, naveo je Stokić.

Prema njegovim rečima, prikupljanje radnih biografija trajaće do kraja februara, nakon čega bi fabrika trebalo da bude izgrađena za oko 90 dana.

Kako saznajemo, u fabrici „Aptiv“ radiće se 5 dana u nedelji u tri smene:

smena: od 6h do 14 sati smena: od 14h do 22 sata smena: od 22h do 6 sati ujutru

Tokom radnog dana zaposleni će imati pravo na dve pauze: jednu od 20 minuta i drugu od 10 minuta. Subota će biti radna samo po potrebi kada će se vrednovati prekovremeni sati.

Na pitanje građana kolika bi bila plata u novo-otvorenoj fabrici u Zaječaru, predstavnici „Aptiv“-a rekli su da ona zavisi od više stvari.

„Zarada je individualna i zavisiti od svakog radnika ponaosob. Od toga koji stepen obrazovanja neko ima do toga u kom organizacionom delu radi. Primera radi, u Novom Sadu najobičniji radnik sa najnižom stručnom spremom ima platu od 207 dinara po radnom satu, plus uvećanja na dnevnom nivou za topli obrok, na mesečnom za regres, a tu je i prekovremeni i noćni rad koji se dodatno plaća“, rekao je Stokić.

Prilikom sastanka je istaknuto i to da se ugovor prilikom zapošljavanja potpisuje sa fabrikom, a ne sa agencijom.

„Prvo se sklapa ugovor na određeno vreme, a kasnije se dobijaju ugovori na neodređeno. U Novom Sadu je trenutno preko oko 3.000 zaposlenih koji rade na neodređeno vreme, što je pokazatelj da kompanija brine o svojim radnicima i o njihovoj sigurnosti“, kazao je Stokić.

Za sve one koji će nakon izgradnje fabrike u Zaječaru u njoj biti i zaposleni imaće pravo na besplatan prevoz do posla i nazad. To će važiti i za ljude koji dolaze iz seoskih sredina, jer će kako je najavljeno iz Gradske uprave i dalje nastaviti da funkcioniše besplatan prigradski prevoz.

Početak obuke, kako je najavljeno, zavisiće od broja prikupljenih prijava i intervjua koji će biti obavljani u narednom periodu.

Podsećamo, „Dani otvorenih vrata“ u Zaječaru biće organizovani od 4. do 6. februara svakog od ova tri dana, u terminima od 11h, 13h, 15h, 17h, 19h.

Naredne nedelje, 10., 11. i 12. februara, u ponedeljak, utorak i sredu „Dani otvorenih vrata kompanije Aptiv“ biće organizovani i u Boru.