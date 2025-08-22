Apel Izdvajamo Saobraćaj Vesti

APEL ZA SVE KOJI VOZE DVOTOČKAŠE!

22.08.2025.
Velike gužve, nepažnja, brza vožnja…. samo su neki od glavnih razloga zašto u Srbiji, svakog dana, budu povređena tri vozača motocikla, dok svakog osmog dana pogine jedan. Pa Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) upućuje apel svim učesnicima u saobraćaju. Posebno vozačima motorizovanih dvotočkaša, da posvete veću pažnju međusobnoj toleranciji i poštovanju saobraćajnih propisa.

„Na putevima Srbije primetan je veliki broj motociklista, moto-sezona je u punom jeku. Skoro dve trećine motorizovanih dvotočkaša smrtno strada u letnjim mesecima – jun, jul, avgust i septembar“, rekao je Mirko Koković.

On je dodao da najviše motociklista strada u popodnevnim časovima, u periodu sumraka i prvog mraka.

„Motociklisti i mopedisti spadaju u ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju, jer ih i najmanja greška ili trenutak nepažnje može koštati života. U proseku, svakog dana budu povređena tri motorizovana dvotočkaša, dok svakog osmog dana pogine jedan“, kazao je Koković.

Koković je naveo podatak da je samo u 2024. godini život izgubilo 65 motorizovanih dvotočkaša, a od početka ove godine 31 lice.

Prekoračenje brzine, vožnja po razdelnoj liniji između vozila u koloni i vožnja bez zaštitne opreme, a s druge strane neuvažavanje motociklista kao ravnopravnih učesnika u saobraćaju, kako je naveo, ostaju najčešći uzroci stradanja motociklista.

