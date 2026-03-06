APEL MUPA UOČI DANA ŽENA: Ponašajte se savesno i odgovorno

Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 34 lica, dok poginulih lica nije bilo.

-S obzirom na to da nam predstoje dani vikenda kada se očekuje veći broj proslava povodom Međunarodnog dana žena, apelujemo na sve građane da se ponašaju savesno i odgovorno. Posebno skrećemo pažnju da je alkohol jedan od najčešćih uzročnika saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom pa podsećamo da se neodgovornim ponašanjem u saobraćaju mogu izazvati ozbiljne i tragične posledice.- navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje:

-Ne sedajte za volan ukoliko ste pili alkohol, jer samo odgovornim ponašanjem možemo doprineti ukupnoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Uz najlepše želje, svim damama čestitamo predstojeći praznik, a učesnicima u saobraćaju bezbedno učešće.

Zajecaronline.com/N.B.

