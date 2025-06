APEL MUP-A GRAĐANIMA

MUP apeluje na građane da poštuju zakon kako bi se izbegli požari na otvorenom.

Zbog predstojećeg perioda veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje pojavi i razvoju požara na otvorenom prostoru, Sektor za vanredne situacije MUP-a apelovao je na građane da se tokom boravka na otvorenom prostoru ponašaju odgovorno i poštuju zakonske odredbe i istakao da će MUP pojačati nadzor i obilazak terena u cilju pronalaska i procesuiranja neodgovornih građana i smanjenja broja požara na otvorenom prostoru.

Načelnik Odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a Milorad Spasojević izjavio je da građani, ako primete požar na otvorenom prostoru, treba odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

Spasojević je podsetio da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, strnih useva i smeća na otvorenom prostoru, kao i paljenja vatre u šumi i na rubu šume od 200 metara, saopšteno je iz MUP-a.

Za nepoštovanje tih zakonskih odredbi zaprećene su novčane kazne i to od 10.000 do 50.000 dinara za fizička i od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica.

Spasojević je istakao da će Sektor za vanredne situacije u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, izvršiti pojačan nadzor i obilazak terena, a u cilju pronalaženja neodgovornih građana koji se ne pridržavaju zakona i njihovog procesuiranja i smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!