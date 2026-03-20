Angelina Topić zablistala: Srebro na Svetskom prvenstvu!

Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u skoku u vis u poljskom Torunju.

Takmičenje nije započela na prvoj visini od 1.85, ali je zatim na 1.89 i 1.93 pokazala da su to njene prave mere kada je zagrevanje u pitanju.

Na visini od 1.96 metara, čini se da je srpska atletičarka otišla i daleko iznad toga, što je bio dokaz vrednog rada u poslednje vreme.

Prava drama do samog kraja

Kada je nakon Jaroslave Mahučih preskočila iz prve 1.99, svi su pomislili da bi to mogla da bude i borba za zlato, ali su potom isto to uradile i Nikola Olislegers i Julija Levčenko…

U momentu su četiri dame delile zlato, nakon čega je svetska rekorderka iz prve otišla i preko 2.01 i tako se udaljila od ostalih rivalki.

Angelina i konkurentkinje su obarale po tri puta 2.01.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.