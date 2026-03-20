Angelina Topić zablistala: Srebro na Svetskom prvenstvu!
Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u skoku u vis u poljskom Torunju.
Takmičenje nije započela na prvoj visini od 1.85, ali je zatim na 1.89 i 1.93 pokazala da su to njene prave mere kada je zagrevanje u pitanju.
Na visini od 1.96 metara, čini se da je srpska atletičarka otišla i daleko iznad toga, što je bio dokaz vrednog rada u poslednje vreme.
Prava drama do samog kraja
Kada je nakon Jaroslave Mahučih preskočila iz prve 1.99, svi su pomislili da bi to mogla da bude i borba za zlato, ali su potom isto to uradile i Nikola Olislegers i Julija Levčenko…
U momentu su četiri dame delile zlato, nakon čega je svetska rekorderka iz prve otišla i preko 2.01 i tako se udaljila od ostalih rivalki.
Angelina i konkurentkinje su obarale po tri puta 2.01.
Zajecaronline.com/SrbijaDanas/ N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
