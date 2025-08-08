Anastasija Todorović, đak generacije SMŠ “Stevan Mokranjac” u Negotinu, rođena je 2006. godine u Negotinu. Počela je svoje muzičko obrazovanje u osnovnoj muzičkoj školi na odseku za klavir, u klasi Nadežde Pančić, a potom je nastavila školovanje na odseku za solo pevanje u srednjoj muzičkoj školi, u klasi Vladice Perković.

U toku školovanja sarađivala je sa renomiranim profesorima poput Ljudmile Gros Popović i Stevana Karanac. Anastasija je aktivna članica Negotinskog pevačkog društva, koje je pobedilo na 58. Mokranjčevim danima, kao i članka hora “Wallachia” pod vodstvom Dragane Marinović Simonović.

Od ranog uzrasta bila je deo različitih horova i etno grupa, uključujući dečiji hor “Vivak” i etno grupu “Kraljice”.

Tokom školovanja, učešće na svim značajnim školskim i gradskim manifestacijama, kao i uspeh na regionalnim i republičkim takmičenjima, obeležili su njen napredak. 2023. godine je imala priliku da nastupa u dečijoj operi “Crvenkapa” kao baka, a iste godine je osvojila plaketu “Božidar Janucić” na Vlaškom festivalu “Gergina”. Novčani deo nagrade donirala je u dobrotvorne svrhe Domu za decu i omladinu “Stanko Paunović” u Negotinu.

Anastasija je osvojila brojne nagrade, uključujući I nagradu na takmičenju “Muzičko proleće” u Smederevu, I nagradu na “Angel voice” u Beogradu, II nagradu na “Sirmium fest” u Sremskoj Mitrovici i više nagrada na takmičenju “Nikola Cvejić” u Rumi. 2025. godine, završava srednju muzičku školu svojim prvim celovečernjim maturskim koncertom, koji predstavlja krunu njenog školovanja.

Zajecaronline/mokranjacnegotin/N.B.

