„DA SAM SE FOLIRALA, MOŽDA BIH LAKŠE PROŠLA“ Ana Nikolić iskreno: „Navikla sam na kritike, ali…“

Ana Nikolić o svojoj iskrenosti

Muzička zvezda Ana Nikolić pali i žari scenom kao nekada.

Dok se mnoge njene kolege muče da napune mesta na kojima nastupaju i to im, opet, ne uspeva. Gostovanja Nikolićeve su uvek na nivou.

Ana je uvek svoja, autentična i ne zna za granice. Pa je odgovorila na pitanje medija da li je nekada pomislila da treba da se folira.

„Ma koštalo me je, i te kako! Ali znaš kako, bar sam živela stvarno. Nikad nisam umela da se foliram, niti sam to željela. Otvoreno srce, puna emocija, to sam ja. Da sam se folirala, možda bih prošla lakše, ali ne bih bila Ana. Nekad sam pomislila: E, bolje da sam i ja hladna i proračunata. Ali to traje dva minuta, ma bre, nemam ja mesta gde da smestim te informacije i fore u mozgu. Pun mi je hard disk“, izjavila je pevačica, koja otkriva da li je pogađaju neki negativni komentari.

„Znaš kako, ja sam javna ličnost, i svesna sam da ljudi imaju pravo da komentarišu. Ali ne znači da sve treba da gutam zdravo za gotovo. Navikla sam na kritike, ali nije svejedno kad se zaboravi da sam, pre svega, čovek, majka, žena od krvi i mesa. Ali dobro, meni je najbitnije da oni koji me vole, da oni znaju pravu Anu. Ostalo nije bitno“, rekla je muzička zvezda i zaključila:

„Pazi ovako, danas mogu da kažem da jesam srećna žena. Nije to ona savršena, filmska sreća ali sam srećna jer sam prošla mnogo toga i ostala svoja. Srećna sam jer imam svoju ćerku, svoju ljubav, svoje prijatelje… i mir sa sobom. To je za mene prava sreća, znaš ono kad legneš uveče i ne moraš da glumiš, da se pravdaš, da se dokazuješ. Kad si u svom filmu, a ne u tuđim očekivanjima. Eto to je moja sreća, pa neka zli jezici krenu sad, spremna sam.“

Zajecaronline.com V.M./Magazinnina.me