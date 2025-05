“ANA NIKOLIĆ JE SINOĆ POKIDALA” Saša Mirković se oglasio nakon SPEKTAKULARNOG NASTUPA u Splitu

Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, nedavno je otvorio svoj TikTok nalog, gde govori o raznoraznim temama koje zanimaju domaću javnost.

Sada je Mirković govorio o Ani Nikolić koja je sinoć imala spektakularan nastup u Splitu.

– Da je Ana Nikolić, velika zvezda, objasnila sinoć u Splitu i pokidala, evo i dokaz – rekao je Saša Mirković, a onda podelio samo delić fenomenalne atmosfere koju je Nikolićeva sinoć napravila.

Podsetimo, pevačica će dugoočekivani koncert u Beogradskoj areni održati 04. decembar. 2025. godine u organizaciji Hype produkcije!

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković se nedavno oglasio i na svom Instagram profilu i mnoge obradovao objavom.

“Spektakl u najavi”, napisao je Mirković.

Jelena Karleuša svim srcem podržala Anu Nikolić

Nakon informacije da će Ana Nikolić održati 04.decembra koncert u Beogradskoj areni oglasila se njena koleginica Jelena Karleuša, koja je javno podržala Anu, poručivši da je ovaj trenutak zaslužila još odavno.

-Svim srcem podržavam najavu koncerta Ane Nikolić u BG Areni. Zaslužila je odavno – napisala je Karleuša na svom nalogu na društvenoj mreži “X”.

