Ana i Bastijan kreću u borbu za starateljstvo nad decom!

Posle razvoda koji je došao kao grom iz vedra neba posle skoro 10 godina braka, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger trude se da se predstave kao sjajni roditelji na društvenim mrežama.

Ana Ivanović (37) i Bastijan Švajnštajger (41) nisu mimoišli ovu praksu, ali na malo drugačiji način, navode nemački mediji.

Oboje se trude da pratiocima na Instagramu pokažu kako su uzorni roditelji, ostavljajući utisak da je borba za decu počela posle razvoda.

Najpre je Ana na svom Instagram nalogu sa 1,5 miliona pratilaca podelila kako pravi voćne tanjire za sinove – Luku (7), Leona (5) i Tea (2).

Nekadašnja teniserka se potrudila da dečacima aranžira voće tako da svima pođe voda na usta.

„Zabavne letnje grickalice, ono što deca vole“, napisala je Ana uz objavu koja je prikupila veliki broj pozitivnih komentara.

Nekoliko dana kasnije, Bastijan (16,9 miliona pratilaca) je uzvratio je rođendanskom tortom na kojoj piše „Srećan rođendan, najbolji tata“. Ipak, nije se pohvalio da je tortu zaista dobio od sinova, a brojni pratioci ga nisu poštedeli negativnih komentara, tvrdeći da ne postoji dokaz da je tortu zaista dobio od svoje dece.

Za nekadašnji par, koji sinove drže podalje od očiju javnosti, ovo su jasne poruke koje šalju: borba za decu počinje.

