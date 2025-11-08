AMSS savetuje vozačima dodatni oprez u vožnji

I danas vozače očekuje promenljiv, ali povremeno i pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim pravcima.

Na početku i kraju dana magla će otežavati vidljivost, pa AMSS apeluje na vozače da smanje brzinu i drže bezbedno odstojanje jer klizav kolovoz može biti dodatni rizik.

“Budite strpljivi i vozite oprezno. Ovih dana, kada mnogi putuju, češći su i vanredni prekidi i zastoji, naročito na deonicama gde su u toku radovi i gde je saobraćaj privremeno izmenjen”, savetuje AMSS.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

