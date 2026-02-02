AMSS SAOPŠTAVA: Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina!

Zbog snežnih padavina tokom noći koje su se nastavile i u jutarnjim satima vozače očekuju otežani uslovi vožnje u planinskim predelima ali i na severu i istoku zemlje gde će se slab sneg nastaviti i tokom dana, navodi se u saopštenju AMSS.

“Zbog niske temperature u jutarnjim i večernjim satima, vozačima se skreće pažnja na mogućnost pojave mestimične poledice na kolovozima. Poseban oprez neophodan je na deonicama koje se pružaju duž rečnih tokova, u kotlinama i klisurama, kao i na mostovima i drugim putnim objektima preko reka, gde su uslovi za nastanak poledice najizraženiji”, upozorava AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju do dva sata na izlazu iz Srbije.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju do 60 minuta, a na Kelebiji 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

