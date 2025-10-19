AMSS: Na graničnim prelazima nema zadržavanja

Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova, na izlaznom terminalu graničnog prelaza Batrovci teretna vozila čekaju dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za teretna, ni za putnička vozila.

Nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

