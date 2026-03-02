Ambasada Srbije u UAE upozorila građane da ne dele lične podatke putem telefona

Ambasada Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima upozorila je građane Srbije, koji se trenutno nalaze u toj zemlji, na potencijalne prevare kojima određene osobe, usled aktuelnih ratnih sukoba, kontaktiraju građane lažno se predstavljajući kao zaposleni entiteta Dubai Crisis Management i tvrdeći da su povezani sa policijom Dubaija, sa ciljem da pribave lične podatke građana.

“Obaveštavamo građane Republike Srbije da je Dubai policija izdala saopštenje u kojem navodi da su došli do saznanja o potencijalnim prevarama gde određena lica koriste aktuelna dešavanja i kontaktiraju građane lažno se predstavljajući kao zaposleni entiteta Dubai Crisis Management, lažno tvrdeći da su povezani sa policijom Dubaija, sa ciljem da pribave lične podatke građana”, navodi se u objavi Ambasade Srbije u UAE na društvenoj mreži Iks.

Iz Ambasade apeluju na građane da u slučaju ovakvih poziva nipošto ne dele lične i druge osetljive podatke putem telefona (OTP kodove za bankovne racune i sl).

“Policija Dubaija je istakla da nikada ne zahteva poverljive podatke ili verifikacione kodove putem telefonskih poziva ili poruka, uz poziv na hitno prijavljivanje radnji ove vrste pozivanjem broja 901 ili putem platforme eCrime posvećene elektronskim prijavama kriminala”, dodaje se u objavi.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

