Amazon želi da roboti zamene 600.000 radnika u SAD!

Kompanija Amazon je pokrenula planove za masovnu automatizaciju svojih operacija, kojim bi do 2033. godine izbegla zapošljavanje više od 600.000 radnika u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi se u internim dokumentima do kojih je došao Njujork tajms (NYT).

Dokumenti otkrivaju da kompanija očekuje da će, uz pomoć robota, udvostručiti obim prodaje uz manju radnu snagu, prenosi portal Verdž.

Prema izveštaju, Amazonova robotska divizija teži da automatizuje čak 75 odsto svih poslovnih procesa u skladištima i logistici. Do 2027. godine automatizacija bi mogla da eliminiše oko 160.000 radnih mesta, čime bi kompanija ostvarila uštede od oko 12,6 milijardi dolara, odnosno 30 centi po svakoj isporučenoj stavci.

Amazon želi da roboti zamene 600.000 radnika u SAD!

Amazon istovremeno razmatra načine da ublaži javne reakcije na potencijalne gubitke radnih mesta. Unutar kompanije se, prema dokumentima, preporučuje izbegavanje izraza poput “automatizacija” ili “veštačka inteligencija”, uz predlog da se koristi termin “napredna tehnologija” ili “kobot” – robot koji sarađuje s ljudima.

Na navode iz izveštaja reagovala je portparolka kompanije Amazon Keli Nantel, koja je navela da dokumenti predstavljaju samo mišljenje jednog tima u firmi i ne odražavaju širu strategiju zapošljavanja.

“Aktivno zapošljavamo u našim centrima širom Sjedinjenim Američkim Državama i planiramo da za prazničnu sezonu otvorimo 250.000 radnih mesta“, poručila je Nantel.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.