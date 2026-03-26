Alkohol i zdravlje: Čaša vina može pomoći, pivo šteti srcu

Ljudi koji umereno konzumiraju vino imaju manji rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti, od onih koji nikada nisu pili vino, dok je čak i mali unos piva ili žestokih pića povećao taj rizik, objavljeno je u najnovijoj studiji Američkog koledža za kardiologiju.

Istraživanje tog, koje će biti predstavljeno na godišnjoj naučnoj sesiji Američkog koledža za kardiologiju od 28. do 30. marta, pratilo je više od 340.000 odraslih Britanaca između 2006. i 2022. godine, a analizirajući smrtne slučajeve od kardiovaskularnih bolesti, otkriveno je da umereni konzumatori vina imaju 21 odsto manji rizik od smrti od ove bolesti nego ljudi koji nikada nisu pili, ili su povremeno pili vino.

“Nasuprot tome, čak i nizak unos žestokih pića, piva ili jabukovače bio je povezan sa devet odsto većim rizikom od smrti od kardiovaskularnih bolesti, u poređenju sa onima koji nikada ili povremeno ne piju”, navodi se u saopštenju Američkog koledža za kardiologiju iz Vašingtona, prenosi Foks njuz.

Visoka konzumacija alkohola takođe je povećala ukupne zdravstvene rizike a ljudi sa visokim unosom alkohola imali su 24 odsto veću verovatnoću da umru od bilo kog uzroka.

Prema rezultatima istraživanja, ljudi sa visokim unosom alkohola imali su 36 odsto veću verovatnoću da umru od raka i 14 odsto veću verovatnoću da umru od kardiovaskularnih bolesti.

Američki koledž za kardiologiju navodi da je studija opservaciona, što znači da nalazi pokazuju povezanost smrtnosti i konzumiranja alkoholnih pića, ali ne mogu dokazati uzrok i posledicu.

Zajecaronline.com/tanjug/ N.B.

