Alkaraz uzeo opasnu nagradu, ali ostao bez velike love!

Karlos Alkaraz je osvojio oko 2.5 miliona evra posle velike pobede na Rolan Garosu. Ipak, neće sav novac leći na njegov bankovni račun.

Osvojio je svoj peti grend slem, uspeo je da se približi Sineru koji je prvi na ATP listi, ali zapravo će dobiti mnogo manje novca nego što piše na samom čeku i to zato što će morati da plati porez. Po francuskom zakonu on mora da se odrekne 30 odsto zarade, što bi značilo da će dati oko 800.000. evra. Ipak to je sve što se tiče poreza pošto teniseri porez na nagradne fondove plaćaju samo u zemlji u kojoj igraju određeni turnir, a ne i kada prebace novac u svoje države.

ZajecarOnline/alo/J.V.

