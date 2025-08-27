“Aleksandra Subotić se lažno predstavlja kao direktor! Ove godine je naplatila preko 37.000 evra!” Lučić: Neosnovano uvlačenje Telekoma u unutrašnje sukobe United Grupe

Direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić demantovao je danas navode N1, Nova S i međunarodnog konzorcijuma OCCRP-a da se sa direktorom United Grupe dogovarao o smenama u toj kompaniji, prenosi Euronwes Srbija. Lučić je za televiziju Prva rekao da se Telekom Srbija u kriznim trenucima za konkurenciju neosnovano uvlači u unutrašnje sukobe u drugoj privatnoj kompaniji – United Grupi.

Mediji u vlasništvu United Grupe preneli su ranije tekst međunarodnog konzorcijuma OCCRP. Čiji su predstavnici u Srbiji Krik Raskrinkavanje. Da je na sastanku sa generalnim direktorom United grupe Stanom Millerom bilo govora o personalnim promenama na televiziji N1. Uključujući i smenu Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorke United medije. I bliske saradnice manjinskog vlasnika u toj firmi Dragana Šolaka.

Lučić je za televiziju Prva rekao da se Aleksandra Subotić lažno predstavlja kao direktor. Dok se ne pojavljuje kao pravni zastupnik United medije. Ali se pojavljuje kao fiktivni distributer preko panamskih i malteških firmi u pet evropskih zemalja. On kaže da je na sastanku, 7. avgusta, s novim generalnim direktorom Millerom razgovarao o temama koje proizilaze iz nedavne prodaje dela paketa Telekomu. Jer UG još uvek održava određeni deo Net TV-a i Total TV-a. Aleksandra Subotić bila je tema razgovora kao fiktivni distributer u pet evropskih zemalja. Koga je Telekom Srbija pronašao u ugovorima nakon kupopordaje dela firme, piše Euronews Srbija.

“Aleksandra Subotić se lažno predstavlja kao direktor! Ove godine je naplatila preko 37.000 evra!” Lučić: Neosnovano uvlačenje Telekoma u unutrašnje sukobe United Grupe

„Pronašli smo, po preuzimanju Net TV, fiktivan ugovor. Gde je od 2013. preko panamske, pa onda malteške firme, pa sve do danas, Subotić fiktivan distributer u pet evropskih zemalja. Faktički, proviziju od Net TV korisnika, koja se meri u desetinama hiljada evra godišnje, uzima ta firma iz Net TV firme. A sad Telekoma Srbije“, kazao je Lučić

„Osoba koja se lažno predstavlja kao generalni direktor, ustvari je saradnik Telekoma Srbije. I to pokušava fiktivnim ugovorom sve da naplati i do sada ove godine preko 37.000 evra je naplatila. A da bude još gora stvar, i to samo govori koliko su u stvari ljudi spremni na sve, prošle godine, 2024. godine, kada je bilo jasno da će se prodati deo United medija u Srbiji, a svi su znali da je za Net TV zainteresovan Telekom Srbija, oni produže taj ugovor do 2029. godine. Dakle, ona planski je, faktički, produžila ugovor do kraja 2029. godine kako bi četiri godine uzimale pare od nas“, rekao je Lučić i dodao:

„Oni govore da se mi borimo da smenimo Aleksandru Subotić sa neke pozicije na kojoj ona nije. Ona nije generalni direktor United medije. Mi smo tužili sve, kompaniju United medija. Vodi se spor nekoliko godina na švedskom sudu. Od Luksemburga do Švajcarske. Ona nije pravni zastupnik nijedne od tih kompanija. Tako da je moje pitanje svim tim novinarima, medijima koji prenose da smo mi razgovarali o smeni njenoj, prvo da oni sami istraže u svojoj kompaniji koji ugovor o radu tačno ima Aleksandra Subotić. I da li je ona faktički stvarno na poziciji generalnog direktora United medije. Kako se ona predstavlja u javnosti.“

Lučić ističe i da je Telekom od te grupe preuzeo deo u Srbiji, te da im više nisu konkurencija.

„Drugi problem koji mi imamo, što je očigledno, otkako smo mi preuzeli Net TV i druge kompanije, odjednom je počeo na United media kanalima da se reklamira, promoviše ‘Adria Telekom’, bivšeg poslovnog partnera Aleksandre Subotić, Danijela Rokvića. Osim toga što ima fiktivan ugovor s nama i uzima naknadu svakog meseca, još i promoviše faktički piratsku platformu svog poslovnog partnera“, kaže Lučić i dodaje:

„Zar to nisu dovoljni razlozi da sa nekim generalnim direktorom druge kompanije ne pričate o toj osobi. A šta mi je posebno, ako uopšte imaju nekog izvora. A deluje mi iz onog što citirali da je poprilično taj izvor diskutabilan. Shvatili bi da mi nismo pričali o N1 i Novoj S. Da mi nismo pričali o ni jednom glavnom uredniku ili direktoru kako se oni zovu. Da mi nismo pričali o ni o jednom novinaru. Mi smo pričali kao dva direktora o saradnji koju imamo sad trenutno na njihovom održavanju nekih sistema. I o problemima koje imamo. A pravo da vam kažem ako mi imamo takav problem sa nekim radnikom koga oni na sajtu promovišu da je neki direktor, moje pravo je da to kažem“, kaže Lučić.

Prema pisanju portala Euronews Srbija, on ističe da je Telekom Srbija već u fazi raskida fiktivnog ugovora sa Aleksandrom Subotić.

„Mi smo u fazi raskida i tužbe. Ali činjenica je da taj problem treba uvek da bude tema nekog razgovora. I zanimljiv mi je da je čitav tekst odbrana isključivo jedne osobe. Čitav tekst koji su oni danas objavili je odbrana Aleksandre Subotić. I onda nju faktički probaju da odbrane krijući se iza N1 i Nova S. Koju, koliko ja znam, vode neki drugi direktori, glavni urednici, a ne ona“, objašnjava Lučić.

„U prevodu na srpski sa sajta OCCRP izostavljeno da Vučić nije tražio da se utiče na promene u N1“

Lučić vidi napade kao dio sukoba unutar United Grupe, gde Telekom Srbija nije umešan, piše Euronews Srbija.

„U tom sukobu između većinskog i manjinskog vlasnika, manjinski vlasnik Dragan Šolak koji naravno ima uvek i političke ambicije ovde. Ali čini mi se da je očigledno u problemu i da će većinski vlasnik ko zna šta sve naći kad postavi direktora i onda je manjinski vlasnik pokrenuo tužbu u Holandiji da ospori promenu menadžmenta. Zato je tu stavljanje Telekoma Srbije u jednu političku poziciju kao krivica za to“, kaže Lučić.

On navodi i da u prevodu teksta OCCRP-a na srpski jezik postoji deo koji je izostavljen. Jer istraživači iz OCCRP eksplicitno navode da nisu videli dokaze da je Vučić instruisao Lučića ili nekoga drugog da zahteva promene u televiziji N1, piše Euronews Srbija.

„U tom tekstu su probali u priču da uvuku i predsednika države. Naravno, potpuno besmisleno. Primetićete da se tekst kod njih i na sajtu OCCRP razlikuje. Jer je OCCRP stavio da nema dokaza da je predsednik Srbije na bilo koji način bilo kome rekao. A ovi su zaboravili da kažu tu rečenicu u Raskrinkavanju. Tu postoji određena greška“, kaže Lučić.

Podsetimo, ranije su mediji u vlasništvu United Grupe preneli tekst OCCRP-a, napisan na osnovu reči navodnog izvora sa sastanka Millera i Lučića u kome taj izvor tvrdi da je direktor Telekoma Srbija po zahtevu predsednika Srbije zahtevao personalne smene u United Grupi. Ovi mediji, međutim, ne prenose deo teksta u kome se OCCRP ograđuje od izvora i tvrdi da nema dokaze da je predsednik Vučić instruisao Vladimira Lučića ili bilo koga drugog da nameće promene na televiziji N1.

ZaječarOnline/Euronews.ba/M.K.